Mascalucia, via Francesco Caracciolo, rifiuti ingombranti lasciati da oltre 2 settimane senza che nessuno interviene! Non ci sono parole per descrivere il degrado in cui viviamo nella società di oggi in cui la civiltà ed il buon senso di ognuno di noi sono diventati un optional

