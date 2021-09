Mascalucia, via Polveriera: discarica e menefreghismo

Ecco quello che si vede entrando in via Pietro Antonio Coppola, traversa di via Polveriera, una discarica a cielo aperto. L'amministrazione comunale di Mascalucia fa finta di non vedere e la società preposta al ritiro della spazzatura non fa nulla poiché si limita a svuotare i bidoni dell'indifferenziata. Così facendo, tutte queste persone schifose ed incivili, si sentono autorizzate a buttarne dell'altra, rendendo l'ambiente sempre più uguale a quello degli appartamenti dove vivono

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA