Milonga del cielo Concert a Ventimiglia di Sicilia (Pa)

Milonga del cielo Concert" a Ventimiglia di Sicilia dirige Michele La Cagnina con solista Salvatore Petrotto

La BachSTringOrchestra​ fa tappa sabato 19 Agosto alle 21,15 presso l'Anfiteatro di​ Ventimiglia di Sicilia​ con un programma unico in ITALIA , Sul podio, Michele La Cagnina , con il cantante e violinista​ dell'Orchestra Sinfonica Siciliana Salvatore Petrotto.insieme al M. Antonio Di Rosalia chitarrista e compositore e l'esibizione della danzatrice orientale , Claudia Piraino in arte Farida. Il via al concerto con Nocturne , A Flat , Mirage, Getting to Know You ,La vita è bella, vari generi musicali, spaziando dalla musica classica a quella orientale, dallo swing al jazz, dalle colonne sonore ai musical. alla milonga, “Milonga del cielo”, brano nato dall’estro di due componenti del gruppo: il maestro Di Rosalia che ne ha creato la partitura musicale per la sua chitarra e la ballerina Serena Visconti che ne ha scritto le​ parole.

Il testo in spagnolo, eseguito magistralmente dalla voce eccezionale del professore Petrotto e dal suo​ violino e accompagnato dagli struggenti accordi della chitarra del maestro Di Rosalia, è un inno all’amore in​ tutte le sue forme ed è stato ispirato dai tragici fatti che stanno devastando il popolo ucraino. Il brano è uscito in prima mondiale a Pasqua e da allora ha trovato spazio su tutte le piattaforme musicali ( Amazon, Spotify, youtube , Tim music ...). Presenta Maria Rosa Caldarella. Direzione artistica Angelo Cumbo , direzione musicale

Salvatore Petrotto

