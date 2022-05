Misterbianco (Ct), l'appello di un disabile: "Siamo senz'acqua da mesi!"

Pensavo che i paesi sottosviluppati fossero in Africa ma non è vero Misterbianco è il vero paese sottosviluppato sono un residente disabile amputato che non riesce neanche a lavarsi il viso perché non mandano da mesi acqua, un bene necessario che da noi è il più costoso d'Italia, ma come si può sopravvivere se da giorni e direi da tanto tempo non arriva una goccia di acqua possibile che questa nuova amministrazione che si vanta di essere innovativa non riesce a risolvere un problema gravissimo per i suoi residenti? Mi chiedo se questa non è inciviltà io per avere l'acqua a casa la devo comprare con l'autobotte, ma veramente viviamo nel 2022 o nel paleolitico? Un cittadino disabile come deve fare per farsi aiutare: loro non ci sentono e noi come dobbiamo vivere?

Monforte Salvatore

