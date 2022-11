Questo è l'indecoroso spettacolo, e non è il solo, che si può ammirare, con grande stupore dei turisti, lungo la SS.192. Qui siamo difronte al bivio per Motta Sant'Anastasia davanti al sequestrato drive in. Io mi vergogno io ma i nostri amministratori, se ne fregano. Siamo in territorio di Misterbianco. A una delle tante lamentele mi è stato risposto: "Perché non mette una fotocamera?"

