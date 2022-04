Modica: Masterclass di Tromba al liceo musicale G. Verdi

Ha riscosso grande successo la Masterclass di Tromba tenutasi il 28 e 29 marzo u.s. dal M° Andrea dell’Ira, Prima Tromba solista del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nonché Docente presso il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, ed organizzata dal Liceo Musicale Statale “G. Verga” di Modica.

Alla Masterclass hanno partecipato tutti i diciassette alunni delle classi di Tromba, rette dai Docenti di Esecuzione ed Interpretazione Prof. Santo Piccione e Prof. Vincenzo Monaca, ed altri sei partecipanti esterni, studenti del Conservatorio di Palermo della Classe di tromba dei Maestri Filippo D’Asta, Salvatore Piazza e Nicola Genualdi nonchè altri giovani laureati provenienti dalle province di Reggio Calabria e Siracusa per un totale di ventitre partecipanti. Per la prima volta nella Sicilia Orientale ed in provincia di Ragusa, commenta il Prof. Santo Piccione, Responsabile dei Progetti Masterclass del Liceo Musicale di Modica, nonché Funzione strumentale per l’Orientamento del Liceo Musicale Coreutico di Modica, l’illustre Maestro Andrea Dell’Ira, professionista di fama internazionale che in oltre quarant’anni di carriera ha calcato palchi prestigiosi nazionali ed internazionale, diretto da tutti i più grandi Direttori d’Orchestra di fama mondiale, ha svolto un Corso di Perfezionamento con gli studenti del Liceo Musicale “G. Verga” e grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi, alla sensibilità del Sovrintendente Dr. Tonino Cannata ed in forza della Convenzione tra l’Istituto I.S. “G.Verga” di Modica e la Fondazione stessa, si è svolta presso il Teatro Garibaldi di Modica. Due giornate vissute intensamente da tutti i partecipanti alla Masterclass che, con grandissima attenzione ed entusiasmo, si sono cimentati in sessioni di Warm Up, lezioni di gruppo ed individuali con esecuzione di brani del repertorio solistico, tra i più difficili per Tromba ed Orchestra/Pianoforte, come i concerti di Hydn, Honegger, P. Hindemith, O. Bohme, W. Brandt, Porrino, J. Levy, Hummel, Neruda, G. Balay, Arutunian, e di passi orchestrali operistici e sinfonici.

La grandissima professionalità, le straordinarie qualità umane del Maestro Andrea Dell’Ira e la passione per la musica trasmessa in tale circostanza hanno incantato tutti i giovani studenti, felici di avere partecipato al corso di perfezionamento. Soddisfazione è stata espressa anche dal M° Dell’Ira stesso per la numerosa, qualificata partecipazione e livello tecnico dei partecipanti nonché per l’eccellente organizzazione della Masterclass stessa ed accoglienza ricevuta.

Tutti i partecipanti alla Masterclass di Tromba tenuta da M° Andrea Dell’Ira, inoltre, hanno indossato una coccarda con i colori della bandiera nazionale Ucraina in segno di solidarietà e vicinanza al popolo vittima di una guerra assurda ed aggressione che sta provocando morti e sofferenze ed in segno di richiesta di Pace e cessazione del conflitto stesso.

Da anni, sottolinea la Prof.ssa Loredana Vernuccio, Referente del Liceo Musicale di Modica, presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, grazie al Dirigente Prof. Alberto Moltisanti ed a tutto il Collegio Docenti, si organizzano Masterclass ovvero Corsi di Perfezionamento che interessano vari strumenti musicali con Docenti di Fama nazionale ed internazionale e che danno la possibilità ai nostri studenti di confrontarsi con realtà avanzate nazionali ed internazionali per un ampliamento dell’offerta formativa. Nel corrente anno scolastico si sono già svolte altre due prestigiosissime Masterclass, il 26 e 27 novembre scorso con il M° Emmanle Sejournè, percussionista, compositore di fama mondiale, docente e capo dipartimento del Conservatorio di Strasburgo e proprio domenica 27 marzo u.s. si è conclusa la Masterclass in Direzione di Orchestra di Fiati tenuta dall’illustre M° Lorenzo della Fonte, direttore di orchestra di fama internazionale che ha lasciato un segno indelebile a tutti i partecipanti grazie alla indiscussa competenza e professionalità che contraddistingue il M° Della Fonte stesso ed altre Masterclass per pianoforte e chitarra sono in programma nel prosieguo dell’anno scolastico oltre al Progetto “Professione Orchestra” ideato al Prof. Mirko Caruso, docente del Liceo Musicale e che vedrà, per il secondo anno consecutivo, convergere a Modica, nella prima settimana del prossimo mese di agosto, musicisti professionisti di vari strumenti, provenienti da tutto il mondo e dalle migliori Orchestre come la Reale Concertgebouw di Amsterdarm, Scala di Milano, Accademia Nazionale di Roma, Opera National de Lyon, Chicago Synphony Orchestra.

Modica, 31 marzo 2022

Santo Piccione

