Montemaggiore Belsito (Pa) e i dolci tipici natalizi preparati da nonna Maria.

Montemaggiore Belsitoto non perde mai le tradizioni delle festività importanti come il Natale, accompagnato dalla preparazione di dolcetti prelibati, i cucciddata, biscotti ripieni alle mandorle, autoctone del territorio montemaggiorese, la "Pizzuta". Una tradizione che unisce le generazioni, dalle mamme, alle nonne, ai nipotini. Grande maestria della nonna Maria nel realizzare i buccellati per la sua amata nipotina Chiara. Dolci profumati, colorati e ripieni, oltre alle mandorle, la buonissima uvetta, il cioccolato fondente e le gocce di cioccolato, rifiniti e ricoperti da una candida glassa di zucchero e piccole caramelline dai molteplici colori.

Una tradizione un'arte che la le nonne montemaggioresi tramandano da generazioni in generazioni mantenendo inalterate antiche e riuscite ricette. Montemaggiore un paese da visitare per il suo bellissimo presepe vivente, che si svolgerà nei giorni 26 e 30 Dicembre, il 5 e 6 Gennaio.

Pubblicità



Giuseppe Mesi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA