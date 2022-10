Montemaggiore Belsito (Pa): terra di uliveti e mandorleti

Montemaggiore Belsito, riparte alla grande, in tre giornate di sagra, dopo diversi anni nei giorni del 11/12/13 Novembre 2022, in onore di due dei prodotti tipici del territorio montemaggiorese. Il pregiato e corposo olio, che nasce da alberi secolari, da sempre viene raccolto da fine Settembre ai primi di Dicembre, e trasformato per spremitura, in extravergine, da cui viene tolta solo la parte dura dell 'osso. Un olio che nasce verde per trasformarsi in giallo Ambra, utilizzato e consigliato per la dieta mediterranea. Una vera ricchezza locale montemaggiorese. La dolce e dal profumo intenso, la mandorla "Pizzuta", da cui prende il nome dal classico becco a corvo, dolce e dal gusto intenso esclusivamente autoctona, coltivata sulle armoniose colline di Montemaggiore B.to, lavorata sapientemente da preparatissimi giovani e imprenditori artigiani locali, tostata trasformata in deliziosa crema da spalmare, e tanto altro. Creando una coraggiosa realtà lavorativa, portata avanti con passione e spirito di creatività. Nella giornata di apertura del 13 Novembre 2022 evento sara' presente in diretta Facebook, il giornale, Himeralive.it, che attraverso i diversi stand del frantoio, di prodotti da forno, pasticceria, e tanto altro, realizzeranno alcuni video live. Nei giorni successivi invece, le serate saranno animate dai diversi artisti, da giovani musicisti con la loro band, e un caratteristico gruppo folkloristico darà spettacolo di tradizioni e cultura. La bellezza di questi eventi mira a richiamare piu' persone possibile, e appassionati del settore, per soddisfare la curiosità dei turisti, e fare conoscere le ricchezze agroalimentari locali, in tutta l'intera genuinità, mantenendo cosi un alto interesse per chi volesse investire creando opportunità di lavoro, con coraggio e fierezza in una terra baciata dal sole e irrorata dalla pioggia, dove a fiorire sono i frutti più belli.

Giuseppe Mesi

