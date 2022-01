Catania: "Chi butta in strada tutti questi materassi?"

"Ma chi butta in strada tutti questi materassi? Da un po' di tempo vedo materassi in quantità buttati vicino ai cassonetti nella mia zona di residenza (Nesima), non si può credere che tutta questa gente allo stesso tempo faccia il cambio di materassi. Sembra qualcuno che per qualche motivo li ritira in gran quantità per poi buttarli "incivilmente" in strada piuttosto che conferirli in discarica".