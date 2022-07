Nesima (Ct): montagna d'immondizia bruciata 2 volte

Invito l'amministrazione comunale a perseguire duramente i tanti incivili che vivono in questa città. Via Ercole Patti e via Sauro a Nesima; un paio di giorni dopo essere state ripulite sono di nuovo immondezzai!!! Qui è partita la differenziata questa settimana ed hanno tolto i cassonetti, ma gli incivili continuano indisturbati a scaricare di tutto in mezzo alla strada. In via Nazario Sauro lato Nesima la montagna d'immondizie è già stata bruciata 2 volte, con intervento dei pompieri, ma nessuno viene ancora a ripulire e gli incivili continuano a depositare immondizia. Dove sono le telecamere ed i vigili che debbono perseguire i trasgressori?

