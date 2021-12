Nesima (Ct), via Ballo: e gli incidenti continuano...

In via Ballo c'è un tratto di marciapiede interdetto ai cittadini in quanto impraticabile perché invaso dai ficodindia, che non ne consentono l'utilizzo e riducono la visibilità della strada in prossimità delle strisce pedonali: è proprio lì che è morta investita una signora pochi giorni addietro. E gli incidenti continuano... Sul giornale pochi giorni fa:" Non è la prima volta che la via Ballo, nel quartiere di Nesima, diventa teatro di un incidente mortale in cui la vittima è un pedone. Il che potrebbe voler dire che in quella strada c’è qualcosa che non funziona a dovere"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA