Nicolosi, Via Palermo: zona residenziale abbandonata

Non ci troviamo in una strada di campagna, ma ci troviamo in una zona residenziale di Nicolosi, esattamente in via Palermo difronte ai civici 63 e 65. Quasi nella mezzeria della strada sono cresciuti e sono diventati di alto fusto circa 6-8 alberi, con il serio pericolo per chi percorre questa strada, soprattutto di sera e con la scarsa illuminazione, di andarci a sbattere! Ci chiediamo ma è mai possibile che in tanti anni non è mai passata una pattuglia di vigili urbani e/o comunque delle forze dell'ordine per segnalare un pericolo?

Ma se qualcuno va a sbatterci subendo gravi conseguenze l’amministrazione comunale non pensa che ha delle responsabilità? Inoltre tutta la zone è abbandonata a se stessa, mai una spazzatrice, per non parlare della sabbia vulcanica rimasta lì da sempre, eppure la tassa rifiuti pretendete che venga pagata, come viene pagata ….!

Signor sindaco, signor assessore al ramo, adesso lo sapete e confidiamo nel vostro senso di responsabilità per il ruolo che ricoprirà sia nel vostro senso civico.

