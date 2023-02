Dopo due giorni di maltempo incessante che ha messo a dura prova la Sicilia ecco come si risvegliava il paese di Floresta all'alba dell'11/02/2023 con più di un metro di neve. Non siamo in Lapponia...è solo la Sicilia.

Fotografia di Francesco Pennisi Ph

