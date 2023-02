Ospedale San Marco di Catania: "Attenzione a parcheggiare dopo le 20!"

Assurdo pagare € 6 per aver parcheggiato l'auto per 30 minuti. Questo accade all'ospedale San Marco di Catania. Librino come Montecarlo. Dovreste vergognarvi, dovreste mettere il regolamento all'ingresso della strada dell'ospedale, in modo da lasciare la scelta di non farsi fregare. Dopo le ore 20.00 fino alle ore 6.00 del giorno dopo, il costo della sosta è forfettario per l'importo di €6. Sono dovuto entrare alle 20.00 perché mio figlio e mia moglie sono stati "catturati" per oltre 24 ore al pronto soccorso, in attesa di valutare se fosse necessario il ricovero, e quindi necessitavano degli indumenti per un cambio. Alle 20.21 (dopo 21 minuti di sosta all'interno dell'ospedale) ho provato per circa 10 minuti di capire il perché la cassa automatica mi chiedesse di pagare 6€, ho cercato di chiedere delucidazioni a qualcuno all'ingresso , ma a quell'ora non c'era più nessuno, poi guardando la guardiola ho letto il (non reso visibile all'ingresso, ma solo all'uscita), e ho scoperto regolamento l'inganno. Sarebbe opportuno che la direzione sanitaria si passasse una mano sulla coscienza, e accetti di essere complice in una truffa nei confronti degli utenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA