Pachino (Sr): "Le isole ecologiche vanno rimosse"

Pachino: il Cittadino Attivo Josef Nardone invita chi di competenza a togliere le isole ecologiche. " Un mio parere? Meglio toglierle queste isole ecologiche. Così si evita di fare confusione; erano una buona cosa ma visto che tanta gente non comprende il tipo di servizio meglio toglierle. È probabile che dopo averle rimosse, si inizi a riscrivere sui social, "Rivogliamo le isole ecologiche". L a gente non è mai contenta. Io ringrazio sempre gli operatori ecologici che svolgono, non solo un lavoro straordinario, ma super straordinario. Solidarietà per gli operatori ecologici, solidarietà per i cittadini che si ritrovano tale inciviltà davanti casa loro". Josef Nardone il cittadino Attivo oggi favorevole alla rimozione delle isole ecologiche, solo così si può contrastare queste discariche a cielo aperto. Anche nelle zone Balneari ci sono ogni 500 metri una discarica abusiva, tra la SP44,R14,SP21,SP19, ne potrei elencare ancora, come nella strada del campo sportivo. Bisogna che ci siano più servizi nei controlli e più civiltà da parte di tutti noi.

Di Josef Nardone, il Cittadino attivo.

