Palermo: continuano i furti delle marmitte alle auto

Proprio questa mattina all'accensione di un'automobile, una Smart, un rumore assordante quando il mezzo si è messo in moto. Tutto questo è successo in una traversa di corso Pisani proprio vicino alla caserma della Polizia di Stato. La notizia la dà il Presidente Nazionale del Partito Politico Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo, che si trovava a pochi metri dalla vettura. Solo dopo aver sentito il rumore assordante la proprietaria dell'autovettura si è resa conto che gli avevano rubato la marmitta compresa di catalizzatore, che contiene all'interno due dei metalli più preziosi palladio e rodio il quale prezzo è arrivato alle stelle da quando le case automobilistiche hanno deciso di galvanizzare alcuni componenti della marmitta con entrambi i due metalli che al momento costano più dell'oro. L'unica cosa che ha potuto fare la proprietaria dell'autovettura e stata chiamare un carro attrezzi e portare l'auto in officina. Chiederemo alle forze dell'ordine di sorvegliare maggiormente la zona di corso Pisani per far sì che questi spiacevoli episodi non succedano più.

