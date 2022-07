Palermo: festeggiato il 205° annuale della fondazione della Polizia Penitenziaria

Nella giornata di ieri 7 Luglio è stato festeggiato in Sicilia il 205°annuale della fondazione della Polizia Penitenziaria.

La cerimonia, che si è tenuta presso l’Istituto Penitenziario “Antonio Lo Russo” Pagliarelli di Palermo, ed ha visto la presenza delle più alte cariche Istituzionali Regionali e del Corpo, trattandosi di una festa che ha coinvolto tutti gli istituti e servizi dell'isola.

Nel corso della cerimonia sono state celebrate le peculiarità e l’identità di un Corpo che, con 37.157 unità di personale, assicura la custodia, l’osservazione e il trattamento di 54.771 detenuti e internati in 189 penitenziari per adulti, in 17 istituti per minori e in altre strutture, come già evidenziato dalla Ministra Marta Cartabia durante la cerimonia nazionale svoltasi a Roma presso la Scuola di Formazione Giovanni Falcone di via Di Brava, lo scorso 28 giugno.

La Festa Regionale della Polizia Penitenziaria ritorna in presenza, voluta fortemente dal Provveditore dell’Amministrazione Regionale dott.ssa Cinzia Calandrino che è stata accolta dal Direttore dell’istituto Pagliarelli “Antonio LORUSSO “ dott.ssa Maria Luisa Malato e dal Comandante del Reparto Dirigente Aggiunto Giuseppe Rizzo, nonché da uno schieramento di Personale formato dal Personale dei Reparti degli Istituti per adulti e minorili, dei Nuclei traduzioni e piantonamenti, del Provveditorato Regionale, della Scuola di Formazione di Catania e dalle varie specializzazioni tra le quali, il servizio cinofili, aeroportuale, istruttori di tiro, motociclisti e del Nucleo Investigativo Regionale provenienti da tutta la Sicilia.

Durante, la festa, dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Carlo Renobbio sono state consegnate le onorificenze a quel personale che si è distinto per lodevoli interventi posti in essere durante e fuori servizio.

