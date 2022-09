Palermo: Giornata Mondiale del Cuore 2022

USA IL Cuore PER OGNI CUORE. Si conclude la Meravigliosa Giornata Mondiale del Cuore 2022 a Palermo, realizzata all'insegna della prevenzione cardiologica, presso l'Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli" e la Caserma dell'Esercito "Ciro Scianna" di Palermo.

Sono stati effettuati 150 elettrocardiogrammi gratuiti a bimbi e giovani in età compresa tra 0 e 18 anni. Un eccellente risultato che si è concretizzato grazie ai Cardiologi Maurizio Mongiovì, Giovanni Fazio ed ai volontari delle Associazioni "Movimento per la Salute dei Giovani" - Massimiliano Artale, Grazia Casiglia, Angela Rossi e Antonella Minolfo - a Maurizio Ferrara , Presidente dell'ADIS "Associazione Italiani Sangue", ed al Dr. Giacomo Gigi Scalzo dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana che ha intrattenuto i giovani con una eccellente ed istruttiva conferenza. Oltremodo, con la fattiva cooperazione del Dr. Giuseppe Alagna ed agli Istruttori di Pharmapoint Emergency si è realizzato un utilissimo Corso di Primo Soccorso Pediatrico e di Disostruzione delle Prime Vie Aeree.

Un plauso va, anche, ai Magnifici Volontari dell'Associazione di Clownterapia "Teniamoci per Mano" che hanno allietato i bimbi con le loro attività ludiche. Tutto ciò si è realizzato con l'attiva collaborazione del Dr. Girolamo Calsabianca che con l'Associazione ANIO ed il Poliambulatorio "Le Officine d'Ippocrate", hanno messo in campo ogni risorsa per esaudire tante richieste di controlli cardiologici gratuiti. Grazie, infinitamente grazie a Marcello Segre ed all'Associazione Italiana "Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco" che hanno coordinato in modo eccellente tutta l'organizzazione, in ambito nazionale, la Stupenda Squadra di Persone Speciali che hanno offerto il loro tempo e l'impegno personale affinché ogni cosa potesse svolgersi nel migliore dei modi

Fabrizio Artale Presidente dell'Associazione MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI

