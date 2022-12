Palermo: “Il presepe subacqueo di: Sant'Elia Betlemme del mare”

Comune di Santa Flavia. Parrocchia Maria SS Addolorata.

Nell'ambito delle iniziative per le festività natalizie, organizzano “Il presepe subacqueo di: Sant'Elia Betlemme del mare”. La realizzazione della natività è curata dal “circolo di cultura subacquea pagine di mare”, “Evolution diver” e “deep Friend”. L'evento tende a osare risalto alla sacralità del mare ed a promuovere l'amore e il rispetto per la sua bellezza. La notte del 24 dicembre il sacerdote Don Giuseppe Balistreri, subito dopo la veglia natalizia contestuale alla Santa Messa delle ore 23.00, porterà in processione il Bambin Gesù fino alla spiaggia della caletta, dove in una suggestiva atmosfera, sarà adagiato dai subacquei nella mangiatoia del presepe allestito in fondo al mare.

Nicola Tomasello

foto Giuseppe Troisi

