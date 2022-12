Palermo: la panchina rossa di Aliminusa

Pubblicità

È stata inaugurata da un anno la panchina rossa, posta come simbolo, sulla violenza contro le donne, dopo il doloroso episodio della dolce Roberta Siragusa, vittima di una violenza inaudita dal malato amore che il fidanzato ha esercitato su di lei non lasciandole scampo e ponendo fine alla sua giovane vita. Una piccola sosta su quel simbolo... dove ogni passante possa riflettere e trovare il coraggio, di denunciare chi abusa con stalking, minacce e violenza psicologica e fisica con costante e morbosa tenacia nei confronti di chi è solo più' debole e subisce terrore. Molti sono intervenuti agli eventi organizzati dalla presidente di "Aurora Luminosa": Anna Cicero, il Sindaco Michele Panzarella, e alcuni rappresentanti dell'arma dei carabinieri, diverse scuole, dal liceo alle scuole medie e la quarta e quinta elementare di Aliminusa. È Intervenuto il dott. Marco Campagna, dell'arma dei carabinieri, che nel suo discorso ha incoraggiato i giovani e le famiglie e chi subisce, a prevenire tale violenza a denunciare, educare, con determinazione e coraggio, affinché si possa fermare l'ira di chi decide di possedere e credere che la donna sia un proprio oggetto personale, e quindi decidere di farne con tale violenza ciò che vuole.



Molto toccante la testimonianza dell'avvocato, la dott.ssa M.Rosa Di Cola, presidente della Fidapa di Caccamo, anche lei vittima per anni stalking. Un messaggio rivolto agli studenti, attenti all'ascolto, e in doveroso silenzio. Un appuntamento al quale la sig. Iana Brancato non rinuncia mai, perché è in queste manifestazioni che la piccola Roberta continua a vivere sempre nel ricordo toccante e negli occhi dei suoi coetanei e amici.



Un messaggio che si colora di rosso, che marca in modo indelebile il cuore di chi sa veramente amare, e non conosce più parole come "odio e ferocia". Han no preso parte all'evento:

Anna Cicero : Presidente ass.Aurora Luminosa

Michele Panzarella: Sindaco di Aliminusa

Dott. Avv. M.Rosa Di Cola: Presidente Fidapa di Caccamo

Dott. Marco Campagna Tenente dei Carabinieri

Avv.Cicerone Giuseppina : Preidente consiglio Aliminusa

Dott.Attilio Grramona: Segretario generale Usic Sicilia

Dott. Avv.Gennaro Cipolletta: Segretario generale Usic Sicilia,

Giuseppe Mesi

