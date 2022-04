Palermo, Ospedale Villa Sofia: "Se il luogo della cura si trasforma nel luogo dell'incuria"

Di cosa ha davvero bisogno un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera? Accoglienza, ascolto, risoluzione del problema per cui si trova lì, prescrizioni, consigli, soluzioni. Quanti aspetti ha la parola cura? Se dovessimo pensare che abbia a che fare esclusivamente con il parere del medico, il suo eventuale intervento, la sala operatoria e la degenza staremo prendendo un abbaglio. La cura ha a che fare con il far sentire il paziente a suo agio, le rassicurazioni, l’igiene, l’alimentazione, una parola dolce, una carezza. Ok ok forse esagero. Ma di cosa ha bisogno qualcuno che viene catapultato dalla propria vita ad un’altra? Dalla propria casa ad un luogo estraneo? Dalla propria vita ad un letto di ospedale? Diremmo di cure. Ed inevitabilmente penseremmo a questi aspetti qui, forse frutto di alte aspettative, ma sarebbero questi.

Il reparto di ortopedia di Villa Sofia a Palermo offre invece: un personale preposto all’assistenza demotivato e appesantito, un linguaggio spesso scurrile e fuori luogo,

un uso del dialetto deliberato neanche fossimo a casa della vecchia zia, il far pesare la cura e il convincere dell’inevitabilità delle lunghe attese. Scarsa igiene degli ambienti e dei degenti. Ogni cosa va chiesta e spesso proprio invocata come una supplica. Io ho passato ore letteralmente immersa nella mia pipì , ore ad aspettare che qualcuno aprisse la finestra per far cambiare l’aria, ore ad attendere la somministrazione di un antidolorifico che placasse la pena. Mancano i cuscini, le coperte, spesso anche i farmaci. Ho visto una paziente che veniva lavata in piedi, davanti a tutti, nelle parti intime, da due operatori socio sanitari uomini, che non hanno avuto la minima attenzione, non c’era un corpo, non c’era una donna, solo pezzi di carne e braccia che ne controllavano i movimenti. Nelle ore del giorno scorreva tutto lento, nelle ore notturne sembrava che il sistema si arrestasse proprio. Nessuna intenzione di migliorare il migliorabile.Ho segnalato una finestra rotta, un bagno senza luce e un altro senza acqua. Il capo sala ha fatto “riparare” la finestra saldandola in modo che non si aprisse più come del resto sono le finestre dei bagni, cosa che impedisce il fondamentale ricambio d’aria per ambienti che come immaginerete non odorano certo di lavanda. Anche in questo caso mi è stato detto che è importante segnalare per rimediare, cioè io da paziente devo dirti come sistemare il reparto che tu dovresti gestire, siamo al ridicolo. La percezione di una resa da parte di chi dovrebbe invece infondere speranza ti butta giù, ti demolisce l’anima. E allora ti arrabbi, ti ribelli, fai sentire la tua voce ed ecco che il tuo campanello per chiamare il personale diventa muto, le tue parole inutile aria, la tua persona un corpo inerme, le tue osservazioni inutili capricci .Nonostante tutto ci sono delle eccezioni, esistono degli infermieri gentili e premurosi ,peccato che dovrebbero essere la regola. E no, non può essere così , non deve essere così. Sappiamo tutto ciò, chiunque ci sia passato riconoscerà nelle mie parole una asciutta e onesta cronaca del vero. Possiamo tollerare tutto questo? No. Non possiamo farlo per tutte quelle voci mute, per gli anziani, per i bambini, per chi non ha i mezzi intellettuali e materiali, per chi già vive una vita di stenti e in ospedale trova una continuazione di quelli, non potendo quindi accorgersi di quanto sia sbagliato . Chi vede deve denunciare per chi non può vedere. Per chi non conosce l’alternativa, per chi non ha mai avuto il bene e il bello. Al caposala del reparto di ortopedia, uomo piccolo e inetto, rivolgo un accorato invito alle dimissioni. Personalmente non gli affiderei neanche la cura di un criceto che non ho. E sì va bene, il personale scarseggia, i contratti spesso non danno sicurezze e il sistema non protegge nè l’una nè l’altra parte. Ma dovremmo forse per questo meritare un trattamento simile? Dovrebbe forse essere il paziente a comprendere e magari consolare il personale ospedaliero? “Su prendi un po’ della mia pastina, andrà tutto bene, capisco che mi maltratti perché sei demotivato, hai tutte le ragioni per sentirti così e sfogare su di me le tue frustrazioni.” Siamo al paradosso, precipitati nella più distorta delle percezioni possibili del reale. Tutto un altro mondo invece in sala operatoria , anestesisti e medici professionalmente e umanamente impeccabili, in grado di trasformare un momento di grande ansia in uno di salvezza. Ci tengo ad encomiarli e mai smetterò di esser loro grata per tutto. Cambiare le cose è possibile solo se migliorare e migliorarsi diventerà davvero l’obiettivo quotidiano di chi si occupa della CURA, e perdonate la velleità del mio riferimento al noto testo di Franco Battiato.

Giulia Montalto

