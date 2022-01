Palermo: si ritrovano dopo 40 anni dal diploma

A Bolognetta festeggiano il 40° anniversario i ragazzi della 5° A/1. Si sono ritrovati dopo 40 anni dalla maturità conseguita all’Istituto Tecnico Commerciale "Francesco Ferrara" di Palermo. Insieme per ricordare gli anni di studio, la giovinezza vissuta sui banchi di scuola e la vita, dal giorno del diploma a oggi. Quasi tutti presenti davanti a una tradizionale torta. "E' stata un'occasione d'incontro tra vecchi compagni di scuola che, le varie vicissitudini della vita hanno un po' sparpagliato per l'Italia e l'Europa. L'evento ha suscitato tra gli intervenuti un'emozione unica e profonda anche in considerazione del particolare momento storico in corso". Gaetano Amoroso, Carlo Bivona, Pietro Campofiorito, Tony Cannella, Attilio Capone, Francesco Caracausi, Mimmo Castellese, Giovanni Di Mitri, Riccardo Corvo, Pino Dino, Titò Fazio, Antonello Ferrante, Mario Filippone, Antonio La Monica, Pippo Lo Cricchio, Franco Orobello, Antonio Pampani, Nando Peri Nando, Nino Pinio. Vincenzo Quinario, Ninni Romeo, Carmelo Sirchia, Giusto Sucato, Ignazio Sutera, Simone Terranova.

