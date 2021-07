Palermo: S.O.S. bambini cardiopatici siciliani

S.O.S…. Bisogna fare qualcosa di concreto al più presto perché le chiacchiere e le false promesse producono morti e perdita di tempo! Da oltre 11 anni mi sto battendo affinché possa essere riavviato a Palermo un Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e per i Cardiopatici Congeniti Adulti "GUCH", dove è possibile concretizzare una indispensabile ed inscindibile assistenza multidisciplinare... Purtroppo fino ad oggi nessuno dei 4 Governatori e dei 5 Assessori alla Salute, che si sono succeduti nella nostra regione, si è impegnato per risolvere questa annosa e grave mancanza assistenziale. Sovente, la causa delle disgrazie non è dei Bravi Medici Siciliani ma della reale carenza logistica e sanitaria in cui sono costretti a lavorare. L'indifferenza e la superficialità gestionale è tra le cause principali della morte di alcuni piccoli cardiopatici che hanno bisogno di essere curati ed assistiti in Centri di Eccellenza Sanitaria che in Sicilia esistono solo sulla carta...

Fabrizio Artale

Presidente dell'Associazione “Movimento per la Salute dei Giovani”

www.movsalutegiovani.it

