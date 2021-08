Palermo, Via Cesare Terranova è in piena emergenza sanitaria e igienica

SOS - Palermo, Via Cesare Terranova (zona C.so Calatafimi alto) è in piena emergenza sanitaria e igienica così come tutte le vie della nostra città. Fino a quando gli Operatori della RAP non raccoglieranno i rifiuti tutti i giorni, il serio problema non si risolverà mai! Pretendono più ore di "straordinario" senza fare neppure le ore "ordinarie". Infatti, non si vedono più operatori ecologici né con i mezzi e neppure a piedi, sia di giorno che di notte... Tutto ciò è davvero insopportabile e dannoso per la città e i cittadini che paghiamo delle pesanti tasse comunali senza avere nessun servizio. L'incompetenza degli amministratori, politici e non politici, e l'anarchia pluriennale dovrebbero essere perseguite penalmente e con provvedimenti seri ed efficaci! In egual misura, bisognerebbe attualizzare azioni efficaci contro coloro che con strafottenti e maleducati atteggiamenti sporcano e deturpano la nostra amata Palermo...

