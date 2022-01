Parco dell'Etna: fuoristrada nell'area protetta dei Monti Sartorius

Queste immagini sono state riprese Sabato 22 Gennaio 2022 alle ore 14.00; si riferiscono alle ruotate di mezzi fuoristrada nell’area protetta dei Monti Sartorius, luogo nel quale è tassativamente vietato l’introduzione di mezzi a motore. Il fenomeno purtroppo è molto frequente e si consuma, periodicamente, nell’indifferenza delle autorità preposte a reprimere i reati nelle aree protette, in primis il Parco dell’Etna. Basterebbe una elementare rete di monitoraggio e controllo degli ingressi, mediante la posa in opera di videocamere di osservazione, per scoraggiare questi incivili ed arroganti figuri motorizzati, attraverso il sequestro dei mezzi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA