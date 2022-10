Pattinaggio, Stefania Di Bella vince l'oro al Campionato Nazionale ACSI 2022

Il 27 agosto 2022 si è svolto a Riccione il Campionato Nazionale ACSI "XVIIº Memorial Roberta Gentilini" - Pattinaggio artistico a rotelle.

La giovanissima Di Bella Stefania di Palagonia ha conseguito il titolo di campionessa nazionale ACSI 2022 classificandosi al primo posto e conquistando la medaglia d'oro della categoria di appartenenza

(Ragazzi excellent 2009)

La commissione giudicante con unanime parere di tutti i giurati ha decretato che Stefania Di Bella conquista il meritato primo posto con il voto più alto di tutta la giornata, primeggiando tra agguerrite partecipanti di varie scuole nazionali.

La brillante sportiva partecipa per il team ASD Bellini - Roller Team che prepara giovani sportivi al pattinaggio a rotelle.

Stefania Di Bella e le altre ragazze vengono seguite con professionalità, dedizione e passione dal coach Alfredo Veronica, a lui la neo campionessa nazionale ha voluto esprimere particolare e commossi ringraziamenti.

Stefania Di Bella che ha ottenuto questo importantissimo successo conseguito con sacrificio, impegno rigoroso, costanza è determinazione, le felicitazioni e gli auguri affettuosi dai familiari dagli amici, dai compagni di studio, i professori e dal dirigente scolastico della scuola Don Milani.

Stefania ringrazia tutti per l'affetto dimostrato in questi giorni, un grazie particolare va al Sindaco di Palagonia Salvatore Astuti è al Dirigente scolastico Antonio Fabio Marco Laudani della scuola media Blandini per aver accettato che si usufruisce della palestra per poterci allenare al coperto anche per quest'anno.

