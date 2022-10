Pericolo all'uscita del liceo scientifico Politi di Agrigento

Vorrei portare alla vostra attenzione la situazione della scuola liceo scientifico Raffaello Politi Via Madonna delle rocche di Agrigento, la succursale. Giorni fa sono andato a prendere mia sorella a scuola e non ho potuto non notare la difficoltà e i rischi che corrono gli studenti a piedi andando a prendere il bus al quadrivio. In primis per la presenza di un enorme buca nella salita che porta alla scuola di fronte al supermercato, che crea problemi per il passaggio dei mezzi ed è un rischio perché basta una disattenzione per finirci dentro.

Ma soprattutto per l'intenso traffico di auto e moto che si crea agli orari di ingresso e uscita degli studenti. I ragazzi sono costretti a fare zig zag tra le auto con la speranza di non essere investiti, addirittura data l'assenza di marciapiedi ho notato che gli studenti sono costretti ad entrare all'interno del supermercato per poi uscire dall'altro lato per evitare l'intenso traffico che non lascia spazio ai pedoni.



Inoltre bisogna tener conto che data la presenza del supermercato c'è un via vai di camion e tir.

Anche il tragitto che porta dal supermercato alle fermate dei bus al quadrivio è privo di spazio pedonale o comunque quel poco marciapiede disponibile è occupato da auto in doppia fila. Sarebbe opportuno intervenire per gestire al meglio il traffico e permettere agli studenti di fare tragitto scuola-bus e viceversa a piedi con serenità e soprattutto sicurezza che ad oggi manca. Non vorrei che come al solito si aspetti una disgrazia per poi intervenire.

