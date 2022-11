Pianista siciliano al Monferrato Classic Festival

Domenica 27 novembre il pianista siciliano Salvatore Tirone classe 1990 si è esibito al Monferrato Classic Festival a Casale. Nato a Termini Imerese, all’età di 16 anni viene ammesso al conservatorio “V. Bellini” di Palermo sotto la guida di Alfonsina Campisano. Nel 2012, si trasferisce all’I.S.S.M. Puccini e nel 2013 al conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza, dove si diploma sotto la guida del M° Roberto Plano, con il quale segue delle masterclasses e corsi internazionali di perfezionamento.

Pubblicità

Segue delle masterclasses con i maestri: Benedetto Lupo, Homero Francesh, Epifanio Comis, Carlo Grante, Roberto Prosseda, Sabrina Lanzi. Nel 2016 è stato ospite di Radio Plovdiv (Bulgaria) nell’ambito del “Festival Trimontiada” esibendosi in qualità di solista e improvvisatore.

Ha ottenuto premi in concorsi nazionali ed internazionali.... È stato selezionato per il concorso “Migliori diplomati d’Italia 2015” e nel 2017 è rientrato tra i migliori 4 laureati dei Conservatori del Piemonte. Nel 2022, assieme alla violinista Federica Gatti, ha formato il duo “Lorca”, con il quale è impegnato in un tour europeo che ha come oggetto un programma di musica e poesia intitolato “A’ la mémoire de Federico Garcia Lorca”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA