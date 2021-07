Piano Tavola (Ct): "A quando la riqualificazione del sottopasso?"

Volevo segnalare lo stato in cui versa lo svincolo/sottopasso d'immissione da Piano Tavola alla SS 121 in direzione Catania. Quel tratto di strada risulta fondamentale per chi proviene dai paesi limitrofi e si deve dirigere a Catania. Sono decenni che si aspettano interventi per evitare che il sottopasso rimanga allagato quando si verificano piogge torrenziali, e non pochi automobilisti sono rimasti in panne in mezzo all'acqua che raggiunge livelli altissimi. Il susseguirsi degli allagamenti, delle intemperie, del passaggio di auto e mezzi pesanti e della manutenzione inesistente ha portato il sottopasso a divenire un colabrodo. Ultimo e non ultimo lo stato di abbandono per quanto riguarda i rifiuti Dopo la sistemazione del ponte Graci di Misterbianco era stato promesso in pompa magna da sindaci assessori e altri noti e non noti, anche la riqualificazione del tratto in oggetto. A distanza di quasi un anno dalla riapertura del ponte nulla si è mosso. Cosa si sta aspettando? Dove sono finiti i fondi?

