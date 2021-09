Picanello-Ognina (Ct): "Complimenti a tutti gli IR-Responsabili"

COMPLIMENTI A tutti i Responsabili o per meglio direi IRRESPONSABILI. Come vedete il monte rifiuti cresce sempre. Siamo nel quartiere di Picanello-Ognina.

I cumuli di rifiuti stanno per chiudere le strade (via Mirko, via Grasso Finocchiaro). Sollecito ancora una volta chi ha il DOVERE di vigilare, coordinare ed eseguire la raccolta dei rifiuti, dall'Assessore competente e al signor Sindaco, ed infine le autorità Sanitarie.Ho scritto agli Assessori Balsamo e Cantarella, al Sindaco e alla Dusty, ma nessuno risponde tutto tace, dicono che sia colpa della chiusura della discarica ma intanto in altri luoghi la raccolta anche parziale viene fatta, mi chiedo come mai in questo sito non viene raccolto niente da 8-10 giorni? La situazione è gravissima sia dal punto di vista igienico che da quello della sicurezza, immaginate se qualche imbecille che pensare di risolvere tutto dando fuoco che succederebbe. Ad Aggravare tutto oggi si svolge il mercatino del mercoledì cosa che comporterà l'accumulo di altra immondizia.

Pubblicità



Giuseppe Agostino

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA