Per 50 - 60 metri dinanzi la chiesa di San Giuseppe, in via Grasso Finocchiaro 41 a Catania, hanno sparso questa strana sostanza per blocco a cani e gatti di fare pipì.

Presumibilmente si tratta di sostanza chimica, stasera presenterò denuncia ai Carabinieri.

Alessandro Licata

