Non ci sono parole, le ho tutte esaurite, per commentare tutto ciò. Povera Catania e poveri cittadini civili che si prodigano per fare la differenziata in modo ordinato e corretto per poi trovarsi a camminare tra le discariche. Certamente ci sono tanti problemi con i rifiuti ma questo genere di rifiuti buttati in piena via ingegnere andrebbe sanzionato. Ma è meglio non accorgersi che accade. Una dei materassi è depositato sul marciapiede da almeno due settimane. Che altro dire... Per non parlare poi delle macchine parcheggiate sul marciapiede..

Pubblicità

Via Firenze Catania ore 16,30. Questa spazzatura è da circa tre mesi nelle strade. Un indecenza! All’estero una volta a settimana lavano le strade pubbliche.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA