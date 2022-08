Piazzetta di via Raccuglia, quartiere Monte Po': la struttura che si vede di fronte appartiene a una vecchia azienda e i tetti sono in amianto e da diverso tempo si vede la stradella di campagna con cumuli di rifiuti, inoltre la centralina Enel non è sicura, in più i cavi hanno solo una copertura di plastica. Nessuno vede? In attesa di risposte

