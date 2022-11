Raccolta differenziata e discariche abusive nel IV municipio a Catania

La raccolta differenziata è ormai una realtà completa consolidata in tutto il IV municipio di Catania. Per queste ragioni bisogna sanzionare chi, al contrario, vorrebbe un territorio invaso dai rifiuti. “Quello che sta succedendo in via Casagrandi è assolutamente sconcertante" - afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- "A lcuni criminali hanno letteralmente invaso l'area di sacchetti dell'immondizia ed ora è praticamente impossibile perfino sedersi all'interno della pensilina dell'Amt. Pochi metri più avanti in via Merlino vecchi mobili abbandonati e montagne di scatoloni impediscono di utilizzare i marciapiedi”. In atto c'è un'ampia documentazione fotografica che rappresenta il dramma ecologico in atto e che presto verrà sottoposta all'attenzione dell'amministrazione comunale e della Società Supereco srl per sgomberare i rifiuti presenti dai marciapiedi. “Soprattutto in via Casagrandi è stato accertato che le telecamere di sicurezza da sole non bastano- prosegue Buceti- servono soprattutto la presenza delle forze dell'ordine nelle ore notturne.

Erio Buceti

