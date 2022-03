Raccolta rifiuti in tilt  nel quartiere Borgo-Sanzio (Ct). Cittadini disorientati!

Ancora segnalazioni riguardo situazioni di degrado e sporcizia nel quartiere Borgo-Sanzio. Su buona parte delle vie del quartiere il porta a porta finisce nel caos. Sacchetti non conformi davanti ai portoni con bollino rosso e la scrittura rifiuto non conforme sono rimasti accumulati in questi giorni sui marciapiedi. Le variazioni del calendario, dal 21 febbraio, sono stati uniformati e allineati, ma i cittadini non sono stati informati nelle giuste modalità e nei giusti tempi. Alcune dichiarazioni: “Nessuno ci ha avvisato”, “Non abbiamo ricevuto alcun dépliant”. Interviene sulla questione la presidente del Comitato Angela Cerri: “Chiediamo all’impresa rifiuti e all’amministrazione comunale di eseguire, in questi giorni, maggiore sensibilizzazione per la corretta comunicazione con dépliant che illustrano modalità e giorni del nuovo calendario per circa una decina di giorni. I cittadini sono disorientati perchè non hanno ricevuto nessuna comunicazione e dépliant.”

Comitato cittadino Vulcania

