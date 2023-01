Ci scrivono:" Lanciamo un appello alla provincia di Agrigento

La strada(s.p.)che congiunge Raffadali con Santa Elisabetta versa in pessime condizioni e in alcuni tratti il manto stradale è sprofondato almeno di 20 centimetri, mettendo a rischio la viabilità e l'incolumità dei cittadini in transito. Dobbiamo aspettare che accada qualcosa di brutto a causa di ciò?"

Il comitato cittadino Raffadalese

