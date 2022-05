Vittoria: "Senza parole!" Rimosse le fioriere di via Cavour

Diversi cittadini stamattina mi hanno inviato foto e video relativi allo spostamento o eliminazione delle fioriere di Via Cavour! Tempismo perfetto! Evidentemente, secondo l'amministrazione attuale, il Comune ha così tanti soldi per ricomprare tutte le fioriere nuove. Non siamo in deficit? Siamo sicuri che si tratti di una priorità per i vittoriesi?

Non ditemi che saranno usate come spartitraffico per l'area pedonale di via Milano perché quest'ultimo andrebbe realizzato con gli strumenti idonei.

Proprio questo era l'argomento dell'ordine del giorno che non ho potuto ingiustamente presentare martedì sera in consiglio comunale, per ragioni che non rispiego e che conoscete già. Tramite l'ordine del giorno chiedevo agli amministratori di lanciare un serio e forte messaggio alla città nel verso del #RIUSO, #RICICLO, #RISPARMIO, in un periodo di difficoltà economica per il Comune, tramite la riqualificazione di queste fioriere, che attualmente sono brutte e scialbe ma che, con l'aiuto di artisti e studenti, avrebbero potuto essere dipinte, ovviamente con colori e disegni attinenti al centro storico, previa selezione, e con la piantumazione di verde adatto e duraturo.

Il concorso di idee avrebbe potuto coinvolgere molte persone, veicolando un messaggio sia culturale che artistico oltre che di sensibilizzazione al riuso, contro la cultura DELL'USA E GETTA. Inoltre, l'arte avrebbe potuto essere anche attrazione turistica per i comuni limitrofi e non, importante per il commercio di via Cavour.

L'arte non può essere rimpiazzata da semplici fioriere nuove. Guardate, io non mi arrendo, sto provvedendo a migliorare quella stessa mozione ed a ripresentarla, augurandomi che possa essere discussa alla prossima seduta del consiglio comunale.

foto Franco Assenza

