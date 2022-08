Sono una villeggiante che frequenta la spiaggia di Fondachello di Mascali, in provincia di Catania, da più di 20 anni.

Nel corso di questi anni abbiamo convissuto con sporcizia sulla spiaggia

libera e in mare, ma non pensavamo al punto di immortalare dei ratti

morti nelle acque di Fondachello.

Alle 13 di oggi galleggiavano almeno 5 ratti presso la battigia, che

sono stati raccolti dai bagnanti indignati.

Nonostante i vari tentativi di contattare l'Ufficio di Igiene e Sanità

Pubblica né alcun altro entro comunale preposto alla tutela della sanità

dei bagnanti, che dovrebbe essere garantita in ogni località del

territorio nazionale.

Non sappiamo se possa essere suggerita una correlazione con il rinnovo

della libera balneazione a Giardini Naxos, ma in ogni caso riteniamo

necessario segnalare questo grave episodio, sollecitando un pronto

intervento dell'amministrazione comunale, che temiamo non ci sarà..

Marina Albertocchi Cucuzza



