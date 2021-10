Come segnalato più volte il puliziere dell'assessorato alle attività produttive di Catania continua a depositare i sacchi della spazzatura davanti il portone nonostante i cassonetti sono a pochi metri di distanza. I sacchi vengono lasciati lì per giorni! Se il comune non dà il buon esempio è inutile che l'assessore parla di "pendolari della munnizza". Qui abbiamo gli stanziali del comune!

