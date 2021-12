San G. Galermo: topi a passeggio in via Immacolata

I coordinatori del partito Coraggio Italia della 4municipalita di Catania Fabrizio Cristoforo e Alercia Diego, già da mesi denunciano la presenza di topi in via Immacolata a San Giovanni Galermo, dove da anni c'erano i cassonetti della spazzatura; ora con l'arrivo dell'indifferenziata è peggiorata la situazione perché la spazzatura viene buttata lo stesso. E' inutile che viene rimossa dalla ditta competente se non c'è un controllo sistematico per un periodo di tempo. Chiediamo all'amministrazione che bonifichi la zona e la disinfesti per bene e attui dei controlli periodici, onde evitare ulteriori accumuli di spazzatura e che i topi presenti nella zona arrivino di nuovo dentro le case limitrofe. Siamo disponibili per un qualsiasi incontro con l'amministrazione e con l'assessore competente

