San Giovanni Galermo: sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici

Il presidente del comitato San Giovanni Galermo che cambia, Francesco Nauta, insieme a una rappresentanza di cittadini, hanno incontrato l'assessore Arcidiacono. Si sono effettuati vari sopralluoghi In alcune zone del territorio, per affrontare alcune problematiche esistenti, incontrando una rappresentanza dei cittadini. Era presente il Direttore dell'Ufficio Traffico Urbano, Dottore Monaca.

Il Presidente Francesco Nauta, ringrazia l'Assessore Arcidiacono, per la sua disponibilità e per l'interesse che ha mostrato analizzando le criticità segnalate, confrontandosi in maniera costruttiva. L' Assessore, dopo essersi confrontato con i tecnici del comune di Catania, si è impegnato a dare risposta direttamente al presidente del comitato San Giovanni Galermo che cambia, Francesco Nauta, che si farà da portavoce.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA