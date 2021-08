San Giovanni la Punta, area a rischio incendi

Ci troviamo in territorio del Comune di San Giovanni la Punta e precisamente in via Pirandello, vi è un appezzamento di terreno abbandonato, privo di recinzione, utilizzato da persone incivili anche come discarica, inoltre è piena di vegetazione spontanea già abbastanza alta. Attiguo a questo terreno oltre a esserci abitazioni vi è un grande deposito di mezzi pesanti. Mi chiedo e chiedo all’amministrazione comunale di san Giovanni la punta è così difficile e complicato obbligare i proprietari a metterlo in sicurezza questo terreno bonificando la discarica, disacerbando e recintando l’area in questione? Sicuramente è stata emessa ordinanza comunale per la prevenzione incendi, ma oltre a emetterla occorre farla rispettare. In caso d'incendio sicuramente le abitazioni circostanti e il deposito di mezzi pesanti creeranno non pochi problemi ai residenti

