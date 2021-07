Scicli (Rg): rifiuto inquinante presso la spiaggia di contrada Bruca

Volevo segnalare un rifiuto inquinante presso la spiaggia di contrada Bruca (Scicli) coordinate google eart 36°43'52.9"N 14°40'51.1"E. In prossimità della riva della spiaggia (lato scogli) di contrada Bruca (comune di Scicli) si trova un bidone di circa 20 lt, data l'assenza del tappo e dalla presenza di sversamento nei pressi dello stesso sembra che il contenuto sia olio di colore nero (probabilmente olio motore). Voglio precisare che ho già segnalato tale presenza (giorno 7 luglio scorso) agli organi competenti locali ovvero Sindaco di Scicli e relativo U, Ufficio Ecologia, CPT porto Pozzallo e Legambiente Sicilia uffici locali). Ebbene visto che, ad oggi, il rifiuto non è tato ancora rimosso, attesa lata inefficienza e scarsa protezione di situazione chi dovrebbe tutelare le ns spiagge rimango altresì colpito dai vari cartelli installati dal comune di Scicli dove si invita la collaborazione a collaborazione alla cura delle spiagge (fonte anche di lavoro per si spera che tale non diventi un fastidio per qualcuno). In ogni caso mi appello a questa rubrica sperando che tale segnalazione (così come avvenuto per altre mie) contribuisca a risolvere il problema a mio avviso serio

