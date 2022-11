Sferracavallo (PA): via Palazzotto come una trazzera. Il “Comitato Cittadino” chiede intervento urgente del Comune

“Nonostante le diverse segnalazioni agli organi competenti via Emmanuele Palazzotto rimane nel degrado ed è paragonabile ad una trazzera di campagna”. Lo denunciano i cittadini del "Comitato Cittadino il Mare di Sferracavallo”.

Pubblicità

“Negli ultimi giorni - spiegano - abbiamo sollecitato la RAP e la Reset per un rapido intervento di manutenzione da effettuare in via E. Palazzolo, il bypass realizzato in fretta e per emergenza una quindicina di anni fa per deviare il traffico autostradale a Sferracavallo a seguito di caduta massi di una delle due gallerie tra la borgata e Isola delle Femmine.

Purtroppo, ad oggi, siamo di fronte a un tira e molla tra le due partecipate che di fatto si rimpallano il problema addebitando il mancato intervento ad una gestione sconquassata dei servizi, caratterizzata dalla mancanza di personale e risorse. L’amministrazione comunale si era impegnata a completare con marciapiedi, illuminazione e tutte le opere previste per la sua urbanizzazione. Sono passati anni e non è stato fatto alcun intervento. Nel frattempo però - continuano i cittadini - è stata costruita una fermata che fa parte del passante ferroviario di Palermo, proprio nel mezzo di questa via, e la criticità è aumentata notevolmente, in quanto è un rischio per chi volesse raggiungerla a piedi specialmente la sera, in quanto la strada è completamente al buio e senza marciapiedi. Inoltre non esiste un collegamento pedonale diretto con la borgata né tanto meno una linea di bus che transiti in questa strada, rendendo più difficile il transito ai fruitori della stazione, studenti, lavoratori e soprattutto ai tanti turisti che spesso vagano per la via alla ricerca di una indicazione (non esiste alcuna segnaletica all’uscita della stazione) che gli consenta di raggiungere la meta. Il transito pedonale risulta ancor più pericoloso per la presenza di erbacce ed arbusti ai lati della strada, che coprono completamente le esigue corsie laterali, costringendo le persone a camminare sulla carreggiata, tra veicoli che sfrecciano, spesso a velocità esagerate, a pochi centimetri da loro.

Non vorremo - concludono - che siano ancora una volta i cittadini della borgata ad improvvisarsi operatori ecologici sostituendosi a chi dovrebbe effettuare il diserbo delle erbacce.

In ogni caso a piangere le conseguenze è sempre il cittadino che rischia la vita ogni giorno per raggiungere una stazione ferroviaria per colpa di una strada priva di marciapiedi, illuminazione e piena di erbacce ai suoi lati”.

Comitato Cittadino

il Mare di Sferracavallo

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA