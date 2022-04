Sicilia, luoghi da scoprire: Gangi dall'alto

Un ragazzo Lettone, Andis Cekuls, sta digitalizzando il paese di Gangi dopo essersene innamorato. I paesi Baltici vengono da sempre considerati tra i paesi più tecnologici d’Europa. Andis, negli anni, ha contribuito a questa nomina nel suo paese (ovvero la Lettonia) grazie alla sua company che si occupa di trasformazione digitale. Insieme a Phycon (il nome dell’azienda), ha creato diversi progetti per il turismo in Estonia, Lettonia e Lituania. La scorsa estate ha scoperto Gangi, un luogo del quale si é innamorato profondamente, ed ha deciso di dare qualcosa al borgo, ovvero un aiuto per renderlo più moderno e tecnologico utilizzando le sue conoscenze digitali. Attualmente vive a Gangi dove sta creando il portale Visit Gangi e dando vita ad altre idee di avanguardia come la mappa dei selfie points, alcuni sistemi interattivi ed una serie di video promozionali con la collaborazione della regista e content creator palermitana Rosalia Le Calze. Per scoprire cosa sta creando nel paese di Gangi, consigliamo di tenere d’occhio il sito appena creato www.visitgangi.com

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA