Siciliana premiata come eccellenza universitaria all'MBWAY di Lille

Selenia Scicolone, siciliana, di Gela, trasferitasi in Francia nel 2014, ha concluso gli studi e ieri è stata premiata come eccellenza universitaria. È stata premiata come migliore del suo corso, erano in 10 a essere stati premiati e poi c è stata la premiazione dell’eccellenza universitaria… tra quei 10 è stata premiata lei. È un orgoglio italiano perché tra tutti i francesi a spiccare è stata lei. "I miei genitori hanno lasciato l’Italia per farci studiare all’università in Francia, si sono trasferiti con noi per darci un futuro. L’anno scorso i miei genitori sono tornati in Sicilia, abbiamo tutti concluso i nostri studi (4 figli) e Ieri alla proclamazione abbiamo pianto lacrime e lacrime per il traguardo raggiunto". "Mia figlia ha detto nel suo discorso "l’arte del successo è sapersi circondare dei migliori." Ha definito migliori i membri della sua famiglia. Come non sostenerti in ogni successo, traguardo, sfida, nostro amore? Mia cara figlia, non solo ti sei classificata tra i primi 10 su 250 studenti, ma tra quei 10 e circondata da fiori, sei stata premiata come PRIMA ED UNICA ECCELLENZA UNIVERSITARIA; sei stata esortata a sostenere un discorso e le tue erano parole piene di coraggio, speranza, ringraziamenti, amore per la vita e per i traguardi che ci prefissiamo di raggiungere. Eccellere è una tua indole e vederti raggiungere questo obiettivo è stato un sogno, hai realizzato uno dei miei più grandi desideri. Riuscire a contenere le emozioni non è stato semplice; non riesco ancora a capacitarmi per tutte le lacrime di gioia versate. Ti auguro di realizzare i tuoi sogni, di raggiungere ogni successo, conservando la parte più autentica e vera di te. Ci hai reso orgogliosi figlia mia, vogliamo il meglio per te e sappiamo che lo raggiungerai".



Gaspare Scicolone

Selenia Scicolone

