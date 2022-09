Siracusa: comitato per la lotta agli "Incrasciati" sulla Sp 38

Grazie ad un cittadino residente, Bruno, sulla sp38 che con pazienza ha fatto dei cumuli di tutta la spazzatura che era sparsa lungo tutta la provinciale creando non pochi disagi anche alla circolazione. Grazie alla sua iniziativa si sta creando un comitato che ha come obiettivo la lotta agli "incrasciati" che continuano a buttare la spazzatura in strada.

Ora per togliere i cumuli se ne dovrebbe occupare la provincia, eterna assente malgrado i direttori percepiscano in media 8.000€ al mese.

