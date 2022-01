Siracusa: raccolti 500 kg di rifiuti dai ragazzi di @rifiuti_amo_ci

4 Gennaio 2022

I RAGAZZI DI @rifiuti_amo_ci mostrano ancora il volto migliore della Sicilia. Durante due giornate di raccolta nella zona della tonnara di Santa Panagia (Siracusa), i ragazzi di @rifiuti_amo_ci hanno raccolto un totale di circa 500 kg di rifiuti abbandonati. Una parte del sito si presentava come una discarica abusiva di materiale edile attorno alla quale venivano spesso visti animali al pascolo, come se i rifiuti non ci fossero o non rischiassero in ogni caso di entrare nella catena alimentare. Per una completa rigenerazione e pulizia il lavoro è ancora lungo ed è per questo che i ragazzi di @rifiuti_amo_ci hanno intenzione di pianificare altre giornate di raccolta. Ci teniamo a ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte all’iniziativa ed i giovani del gruppo scout Siracusa 1 San Martino. Speriamo che anche il comune voglia congratularsi con loro per lo spirito d'iniziativa e che apprezzi l'eccellente lavoro svolto interamente a titolo gratuito.

Pubblicità

foto IG @respect_sicily

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA