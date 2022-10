Situazione insostenibile nella scuola Livio Tempesta di Catania

la situazione del Plesso Centrale della Scuola Livio Tempesta di Catania è diventata insostenibile, in quanto totalmente circondata e immersa nella spazzatura di ogni tipo.

Il fenomeno non è del tutto nuovo, in quanto anche in passato talvolta accadeva che incivili mettessero ingombranti di ogni genere accanto ai cassonetti.

Per la verità la DUSTY con periodicità almeno quindicinale / mensile provvedeva all'eliminazione dei rifiuti accumulati fuori dai cassonetti.. adesso con la nuova ditta non si vedono più interevnti e la situazione è diventata insostenibile.

Si parla di STRADE SCOLASTICHE, di telecamere contro gli abusi degli incivili, ma qui nel quartiere dell'ANGELO CUSTODE (vicino al Castello Ursino) si vive in stato di abbandono..

Si allegano foto scattate in data 14/10/22 e si spera in un intervento significativo della civica amministrazione catanese.



Andrea Pirrello.



