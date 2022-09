Situazioni pessime e pericolose in due spazi per bambini a Catania. La peggiore è quella dello scivolo di parco Falcone, con un gradino interno di legno completamente rotto con grave rischio di caduta di sotto. La seconda nel campo giochi di Largo Bordighera, dove nel percorso guidato mancano ben due pioli

. Entrambi gli elementi danneggiati versano da tempo in questo stato. Appare quasi superfluo aggiungere che entrambi gli spazi sono in generale in uno stato vergognoso dal punto di vista della pulizia e della manutenzione.

Gianantonio Racchetti (residente nella zona e padre di una bambina)

